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Huzurevlerinde 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Huzurevlerinde 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılara Yönelik Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimleri kapsamında, 43 ilde bakanlığa bağlı kurumlardaki 1923 yaşlıya, dijital okuryazarlık eğitimi verildiğini bildirdi.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu doğrultusunda yaşlıların gelişen dünyaya uyum sağlamaları amacıyla dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha büyük önem arz ediyor." ifadesini kullanan Göktaş, bu kapsamda bakanlık olarak Yaşlılarda Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimleri çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı.

Yaşlıların dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik hazırlanan eğitim programının ilk olarak 2021'de pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde başladığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Daha sonra geliştirilen programlarla hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 43 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1923 yaşlımıza Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi. Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceğiz. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yaşlılarımızın gönüllü katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerimizde de yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."

10 "Dijital Bahar Odası" hizmet veriyor

Bakan Göktaş, bakanlığa bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek ve teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için Ankara, İstanbul, Aydın, Bursa, İzmir, Osmaniye, Samsun ve Erzincan'daki 9 huzurevinde 10 Dijital Bahar Odası'nın hizmet verdiğini bildirdi.

Göktaş, "Teknoloji odalarımız, huzurevi sakinlerine sevdikleriyle bir araya gelme imkanını tanıyor. Büyüklerimizin bu odalarda teknolojik araçları ve interneti aktif kullanarak uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi, buluşabilmesi, sesini duyabilmesi, görüntüsünü görebilmesi bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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