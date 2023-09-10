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Milletvekili seçilemeyen Barış Atay kararını verdi! Eski işine dönüyor

Milletvekili seçilemeyen Barış Atay kararını verdi! Eski işine dönüyor

Eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay seçimlerde yeniden vekil seçilememişti. Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine yazdığı yeni tiyatro oyunuyla dönüyor.

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Barış Atay, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya'dan 2. sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Atay seçimlerin ardından oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından "İntihar Şovu" adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaşan Atay, "Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun" ifadelerini kullandı.

Adana Altın Koza Film Festivali’nde Öğrenci Filmleri jürisinde de yer alan Barış Atay’ın hem yönetmelik, hem oyunculuk için dizi ve film senaryo tekliflerini değerlendirdiği öğrenildi.

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