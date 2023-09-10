Cüneyt Özdemir'den Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a kapak gibi gönderme! Kiminle evlendi?

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, 10 yıldır çalıştığı kuruma 'gazetecilik kıskaçta' diyerek canlı yayında veda etti. Yurdakul'un istifasının gerçek nedenini gizleyen bu sözlerine gazeteci Cüneyt Özdemir'den kapak gibi cevap geldi. İşte Cüneyt Özdemir'in Yurdakul' gömdüğü o paylaşım...

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Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul, 10 yıldır çalıştığı Habertürk'e canlı yayında veda etti. Son kez yayına çıktığını söyleyen Yurdakul, istifasına "gazeteciliğin kıskaçta olmasını" gerekçe gösterdi. Ancak kısa sürede Yurdakul'un gazetecilik kıskaçta olduğu için değil, evlenerek ABD'ye yerleşeceği için istifa ettiği ortaya çıktı.

Gazetecilik kıskaçta ise direnin!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden genç gazetecilere tavsiyelerde bulunurken, Afşin Yurdakul'u ise adeta gömdü. Özdemir, "Eğer 10 yıldır çalıştığınız kurumda gazeteciliğin kıskaçta olduğunu düşünüyorsanız bunu çalışırken yaptığınız haberlerle gösterin, direnin..." çağrısı yaptı. İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı:

Evlenip başka ülkeye giderken artislik yapma

"Genç gazeteci arkadaşlara tavsiyem eğer 10 yıldır çalıştığınız kurumda gazeteciliğin kıskaçta olduğunu düşünüyorsanız bunu çalışırken yaptığınız haberlerle gösterin, direnin... Evlenip başka ülkeye giderken artistik veda cümlelerine saklamayın! Bu tür uyanıklıklar, bedel ödeyen gazetecilere ayıp oluyor!"

Afşin Yurdakul kiminle evlenip ABD'ye gitti?

Afşin Yurdakul’un ABD'de Chicago üniversitesinde hocalık yapan Prof. Ufuk Akçiğit ile evlendi. Akçayiğit'in son yıllarda sıklıkla Habertürk'te ekranına çıkan bir isim olması, Yurdakul'un programlarına da konuk olarak katılması dikket çekti. Prof. Akçayiğit, Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü, Kiel Enstitüsü Küresel Ekonomi Ödülü, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü aldı.