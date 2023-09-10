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Mersin'de feci kaza! Kayan yolda başka araca çarpan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de feci kaza! Kayan yolda başka araca çarpan otomobil takla attı

Mersin Erdemli'de yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobile arkadan çarpıp takla attı. meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Erdemli ilçesinde karayolunda meydana geldi. Yağan yağmur ile birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarpıp takla atıp ters döndü.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ters dönen araçta bulunan biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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