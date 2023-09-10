Bomba kulis! Melih Gökçek, Turgut Altınok'un adaylığını engellemek için sahaya indi

AK Parti yerel seçimde belediye başkanı adaylarını belirlemek için Türkiye genelinde anket çalışmaları yaptırırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi için adaylığını açıklayan ilk isim Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. Bunun üzerine Melih Gökçek adeta kan davalısı olduğu Altınok'un adaylığını engellemek için daha öce aday olmasını engellediği isimlerle görüşerek aday adayı olmalarını sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

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AK Parti Genel Merkezi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde başkan adayı göstereceği isimleri belirlemek için Türkiye genelinde anket yaptırıyor. Anketlerde "Önceki seçimde neden AK Partili adaya oy vermediniz?” ve “Bir belediye başkan adayında aradığınız özellikler nelerdir?” soruları soruluyor. AK Parti'nin İstanbul anketlerinde ulaştıkları “en önemli sorun ulaşım” sonucu çıktı.

AK Parti'de hiçbir isim konuşulmadı

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, AK Parti'nin yerel seçim anketinin sonuçlarını ve Melih Gökçek'le ilgili bomba iddiayı yazdı. "AK Parti’de stratejik bir akıl sürekli mesai yapıyor. Yerel seçimlere yönelik olarak sadece muhalefetin dağınık haliyle yetinmek niyetinde değiller" diyen Bozkurt, "AK Parti içinde çalışmalarda bugüne kadar hiçbir isim hiçbir seçim bölgesi için dillendirilmiş değil" dedi.

Melih Gökçek, Turgut Altınok savaşı

AK Parti içinde ismi adaylık için geçenlerin pozisyon almaya çalıştıklarını belirten Sedat Bozkurt, "Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı hem de iddialı bir biçimde. Aralarının iyi olmadığı bilinen Melih Gökçek bunun üzerine onun önünü kesebilmek için önceki dönemlerde aday olmaması için uğraştığı isimleri ziyaret ederek aday adayları arasına girmelerini sağlamaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.