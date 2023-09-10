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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında kritik temaslarda bulunuyor. İlk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Dün başlayan zirve kapsamında ikili görüşmelerini de sürdüren Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye – Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

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