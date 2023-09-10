İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına gerçekleşebileceğini belirtti. Vali Davut Gül, "Lütfen dikkat" diyerek İstanbullulara uyardı.

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İstanbul'da fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, fırtına uyarısının ardından "Lütfen dikkat" mesajı paylaştı.