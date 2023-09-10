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Aydın'da zehir tacirleri jandarmaya yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da zehir tacirleri jandarmaya yakalandı!

Aydın'da Germencik ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 3 şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Söke ilçesinde icra edilen devriyeler esnasında durumlarından şüphelenilen 3 şahıs durduruldu.

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheliler; M.E.K, Ş.K ve M.A.'nın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltın alınan şüphelilerden M.E.K.'nin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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