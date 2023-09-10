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Antalya'da oğlak kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

Antalya'da oğlak kuyuya düştü, itfaiye kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Karadayı Mahallesi'nde 8 metre derinliğinde içerisinde su olmayan kuyuya 4 aylık keçi yavrusu düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri kuyudan oğlağı çıkardı.

"Sultan" isimli oğlak, sahibi Hasan Durmaz'a teslim edildi.

Besici Durmaz, gazetecilere, keçileri otlatırken oğlağın üzeri açık kuyuya düştüğünü, derin olunca çıkaramadığını ve itfaiyeden yardım istediğini belirterek ekibe teşekkür etti.

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