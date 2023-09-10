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Dünya şampiyonasında yer alacak milli güreşçiler belli oldu!!

Dünya şampiyonasında yer alacak milli güreşçiler belli oldu!!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Organizasyonda milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Grekoromen: 55 kilo Adem Burak Uzun, 60 kilo Kerem Kamal, 63 kilo Enes Başar, 67 kilo Murat Fırat, 72 kilo Selçuk Can, 77 kilo Yunus Emre Başar, 82 kilo Burhan Akbudak, 87 kilo Ali Cengiz, 97 kilo Metehan Başar, 130 kilo Rıza Kayaalp

Serbest: 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo Taha Akgül

Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 55 kilo Melda Dernekçi, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Mehlika Öztürk, 62 Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun, 72 kilo Nesrin Baş ve 76 kilo Mehtap Gültekin

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