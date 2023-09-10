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Antalya'da gövdesi çürüyen asırlık ağaç sokağa devrildi!

Antalya'da gövdesi çürüyen asırlık ağaç sokağa devrildi!

Antalya’da gövdesi çürüyen asırlık çınar ağacı sokak üzerine devrildi. Ağacın dallarının iki otomobilin üzerine geldiği olayda herhangi bir maddi zarar meydana gelmedi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Kaleiçi bölgesi Kılınçarslan Seferoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan asırlık çınar ağacının devrildiği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ağacın sokak üzerine devrildiği, dallarının ise 2 otomobilin üzerine geldiği görüldü.

Ağacın dallarının altında kalan otomobillerde herhangi bir maddi zarar meydana gelmezken, devrilen ağacın gövdesi vatandaşlar tarafından ağaç motoruyla kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

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