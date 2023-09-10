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Uludağ'da bulunan gizemli erkek cesedi olayında flaş gelişme!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uludağ'da bulunan gizemli erkek cesedi olayında flaş gelişme!

Uludağ'da geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından bulunan erkek cesedinin 3 ay önce kaybolan 'Otçu Kadir' lakabıyla tanınan Kadir Fidan'a ait olabileceği üzerinde duruluyor.

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Bursa'da kestane toplamak için Zeyniler köyündeki Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir vatandaş, saat 13.00 sıralarında erkek cesedi bulduğu ihbarında bulundu.

Vatandaş, cesedin bulunduğu yerde telefon çekmediği için ateş yakıp dumanla yeri tarif etti. JAK, AFAD, polis ve diğer arama kurtarma ekipleri cesede ulaşmak için yamaca tırmandı.

Yapılan ihbarda cesedin üzerinde Kadir Fidan’ın (74) kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetlerin aynısının tarif edildiği öğrenildi. Ekipler cesedin bulunduğu bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile cesedin kimliği belirlenecek.

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