Zonguldak'ta sır ölüm! 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu

Zonguldak Ereğli'de arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu. Ölüm nedeni belli olmayan şahısın ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can, arkadaşları ile Yumurta Kayalıkları mevkisine kamp yapmaya gitti. Gece saatlerinde kamp çadırını kuran genç ve arkadaşları ardından uyudu.

Sabah uyandıklarında Bartu Can'ın hareketsiz bir vaziyette yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şahsın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Can'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.