BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta sır ölüm! 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta sır ölüm! 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu

Zonguldak Ereğli'de arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu. Ölüm nedeni belli olmayan şahısın ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can, arkadaşları ile Yumurta Kayalıkları mevkisine kamp yapmaya gitti. Gece saatlerinde kamp çadırını kuran genç ve arkadaşları ardından uyudu.

Sabah uyandıklarında Bartu Can'ın hareketsiz bir vaziyette yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şahsın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Can'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi!
Hatay'da alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi!
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu koşuldu
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu koşuldu
Samsun'da komşu husumeti kan döktü! Komşusunu tüfekle vurdu
Samsun'da komşu husumeti kan döktü! Komşusunu tüfekle vurdu
Nevşehir'de korkunç kaza! Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
Nevşehir'de korkunç kaza! Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün San Marino ayağında 3. oldu!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün San Marino ayağında 3. oldu!
Van Akdamar Kilisesi'nde 11. kez ayin yapıldı!
Van Akdamar Kilisesi'nde 11. kez ayin yapıldı!
Pilot uygulaması tamamlandı, 6 ilde kullanılacak Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Pilot uygulaması tamamlandı, 6 ilde kullanılacak Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Antalya'da cezaevinden izinle çıkan genç denizde boğuldu! Yakınlarının feryadı yürekleri parçaladı
Antalya'da cezaevinden izinle çıkan genç denizde boğuldu! Yakınlarının feryadı yürekleri parçaladı
Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!
Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!
İyi Parti'den Meral Akşener'in 'FETÖ' davasının peşini bırakmıyor! Hepsine suç duyurusu
İyi Parti'den Meral Akşener'in 'FETÖ' davasının peşini bırakmıyor! Hepsine suç duyurusu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Van'da 3 terörist yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Van'da 3 terörist yakalandı!