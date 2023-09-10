BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da cezaevinden izinle çıkan genç denizde boğuldu! Yakınlarının feryadı yürekleri parçaladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da cezaevinden izinle çıkan genç denizde boğuldu! Yakınlarının feryadı yürekleri parçaladı

Antalya Konyaaltı'nda 3 gün önce cezaevinden izin alarak çıkan 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Abone ol

Antalya’da 3 gün önce Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan 3 arkadaş, bugün sabah saat 09.00 sularında denize girmek için Konyaaltı Sahili’ne geldi.

23 yaşındaki Atilla Geriş, arkadaşları kıyıdayken tek başına denize girdi. Bir süre sonra bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından bot yardımıyla karaya çıkarılan Geriş'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Geriş'in cansız bedeni ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alarak sahile gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İyi Parti'den Meral Akşener'in 'FETÖ' davasının peşini bırakmıyor! Hepsine suç duyurusu
İyi Parti'den Meral Akşener'in 'FETÖ' davasının peşini bırakmıyor! Hepsine suç duyurusu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Van'da 3 terörist yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Van'da 3 terörist yakalandı!
Her yer sıcaktan yanarken yılın ilk karı Rize'ye yağdı!
Her yer sıcaktan yanarken yılın ilk karı Rize'ye yağdı!
Nişanda şarkı kavgası! Darbedilen damat hastaneye kaldırıldı
Nişanda şarkı kavgası! Darbedilen damat hastaneye kaldırıldı
Taciz ateşi cezasız kalmadı! 7 terörist etkisiz
Taciz ateşi cezasız kalmadı! 7 terörist etkisiz
Kayseri'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çeşitli uyuşturucular ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çeşitli uyuşturucular ele geçirildi
Yargıtay'dan yeni evlenecekleri ilgilendiren karar! Düğün masrafı kimde olacak?
Yargıtay'dan yeni evlenecekleri ilgilendiren karar! Düğün masrafı kimde olacak?
Deniz Zeyrek'ten muhalefete gönderme! 'Mal paylaşımı' derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi...
Deniz Zeyrek'ten muhalefete gönderme! 'Mal paylaşımı' derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi...
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil otobüs durağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil otobüs durağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Şirin Payzın Ali Koç'a çemkirince Uğur Dündar'dan tokat gibi cevap geldi
Şirin Payzın Ali Koç'a çemkirince Uğur Dündar'dan tokat gibi cevap geldi
Prigojin ölmedi bir adada yaşıyor ve geri dönecek! Rusya'yı ayağa kaldıran iddia
Prigojin ölmedi bir adada yaşıyor ve geri dönecek! Rusya'yı ayağa kaldıran iddia
Üniversitenin yemek zamına öğrenciler isyan etti! Yüzde 400 zamlı yemeğe “Taş mı yiyelim” dediler
Üniversitenin yemek zamına öğrenciler isyan etti! Yüzde 400 zamlı yemeğe “Taş mı yiyelim” dediler