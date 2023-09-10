Şirin Payzın Ali Koç'a çemkirince Uğur Dündar'dan tokat gibi cevap geldi

Şirin Payzın, Filenin Sultanları'nı bahane edip Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi... Peki Payzın erçekten Ali Koç'un maça gitmemesine mi sinirlenmişti yoksa başka bir şey mi vardı?.. Ali Koç'un hangi hareketleriydi Şirin Payzın'ı gerçekte çileden çıkaran... Uğur Dündar, Şirin Payzın'a nasıl kapak yaptı?.. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık açıklıyor...

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Gazeteci Şirin Payzın çılgına döndü ve neler söyledi neler? Peki ama neden Payzın bir anda eleştiri oklarının ucunu bileyip Ali Koç'a doğrulttu? Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç'u hedef aldığı mesajına, "Sorum var!" diye başlayan Şirin Payzın, attığı bir Tweette şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Avrupa Şampiyonu olan Voleybol Milli takımımızda benim bildiğim 4 Fenerbahçeli oyuncu var... Fenerbahçe Başkanı‘nın final maçına gitmesi gerekmez mi? Avrupa Şampiyonluğu final maçını yerinde izleyip destek vermesi gerekmez mi? Fenerbahçe Başkanı sadece futbolcuların başkanı mıdır?"

Şirin Payzın'ın aklına birdenbire düşen Ali Koç ne yapmıştı da Payzın'ın gündemine böyle yıldırım gibi düşmüştü? Yoksaaa Recep Tayyip Erdoğan'ın Sabancı ailesinin yapmış olduğu kaza sebebiyle geçmiş olsun ziyaretindeki o samimiyet miydi Payzın'ı böylesine rahatsız eden?

Ali Koç'un Sayın Cumhurbaşkanı'nı kapıya kadar uğurladığı pozlar olabilir mi Şirin Payzın'ı böylesine çılgına çeviren? Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ali Koç'un ve Mehmet Yalçındağ'ın hep birlikte samimi sohbeti mi dokundu acaba?

Belli ki Ali Koç bu defa tam 12'den vurmuş. Golü çakmış kaleye. Şirin Payzın'ın da içine oturmuş olmalı bu gol. Soğuk bir soda iyi gider bu hazımsızlığın üzerine.

Yetmedi, bir gol de Uğur Dündar'dan geldi. Gazeteci Şirin Payzın'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un CEV Finaline gitmemesiyle ilgili olarak yaptığı yoruma Gazeteci Uğur Dündar'dan da tokat gibi cevap geldi:

"Şampiyonlukta en büyük paya sahip Melissa Vargas gibi muhteşem bir voleybolcuyu Türkiye'ye kazandıran, maddi manevi fedakârlıklarla tüm amatör branşlarda şampiyonlar yetişmesini sağlayan dünyanın en büyük spor kulübünün başkanına teşekkür etmek yerine çemkirmek! Ayıptır, ayıp!.."

Şirin Payzın, başka sorun var mı?