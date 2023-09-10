Prigojin ölmedi bir adada yaşıyor ve geri dönecek! Rusya'yı ayağa kaldıran iddia

Rusya’da Putin yönetimine başkaldırdıktan haftalar sonra şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybettiği duyurulan Wagner lideri Prigojin’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus askeri analist Valery Solovey’e göre, Prigojin Venezuela’da bulunan bir adada hayatını sürdürüyor.

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Rusya’nın kanlı Ukrayna işgalinde Rus tarafı adına kritik bir rol oynayan paralı askeri şirket Wagner’in patronu Yevgeny Prigojin’in Venezuela'nın Karayip cenneti Margarita Adası’nda yaşadığı bildirildi.

İsyandan haftalar sonra gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtilen Prigojin’e ilişkin komplo teorisini ortaya atan Moskova'nın ajan ve diplomat yetiştiren prestijli okulu, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGIMO) eski bir profesör olan Valery Solovey, Prigojin'in ölmesinden günler sonra Wagner liderinin hayatta olduğunu, uçakta onun değil dublörünün olduğunu söyleyerek takipçilerine ilerleyen günlerde Prigojin'in yerini açıklayacağının sözünü vermişti.

Kendine yeni bir rota belirlediğini iddia etti

Rusya Devlet Başkanı'nın ölümcül bir hastalığı olduğu iddiaları ile gündeme gelen ancak buna yönelik bir kanıt sunamayan Solovey'e göre, Prigojin şu anda Venezuela'nın Karayip cenneti Margarita adasında saklanıyor ve sağlık durumu iyi. Solovey açıklamasında Prigojin'in uçağının imha edileceği ile ilgili bir uyarı aldığını ve bu nedenle kendine yeni bir rota belirlediğini iddia etti.

Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev'in dahil olduğu bir anlaşma yapıldığını öne süren Rus analist, "Wagner'in kilit komutanları hayatını kaybederken Prigojin hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.

Askerlerine liderlik etmesi için geri dönecek

Batı medyasının 'fantastik' olarak değerlendirdiği teoriye göre Rus yetkilier ve Prigojin kritik bir durumda işbirliği konusunda anlaştılar. Prigojin'e ortalıkta görünmemesi ancak savaşın ilerlemesi durumunda paralı askerlerine liderlik etmesi için geri dönebileceği söylendi.

Solovey ayrıca Wagner liderinin elmas, altın ve nakit içerden serveti için de bir anlaşma yaptığını, servetinin yedide birinin kendine kaldığını ve kalan kısmının ise Rusya'ya aktarıldığını öne sürdü.