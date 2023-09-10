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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 17 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Suruç-Akçakale kara yolunun Aydınlı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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