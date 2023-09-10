Nişanda şarkı kavgası! Darbedilen damat hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, nişanda şarkı konusunda çıkan kavgada dövülen damat hastaneye kaldırıldı.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan nişan töreninde davetliler arasında çalınan şarkı konusunda tartışma çıktı.

İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damat M.T. ile bazı davetliler darbedildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan damat Murat T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.