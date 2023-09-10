BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çeşitli uyuşturucular ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çeşitli uyuşturucular ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polis ekiplerinin şüpheli ikamette yaptığı operasyonda kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan aranan 1 kişi yakalanırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı.

M.D.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada; 3 paket halinde 6 gram uyuşturucu maddesi, 2 parça halinde LSD maddesi, 3 adet hap, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İkamette bulunan 3 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan' işlem yapılırken M.D. ise gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ayrıca M.D.'nin 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan arandığı tespit edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan yeni evlenecekleri ilgilendiren karar! Düğün masrafı kimde olacak?
Yargıtay'dan yeni evlenecekleri ilgilendiren karar! Düğün masrafı kimde olacak?
Deniz Zeyrek'ten muhalefete gönderme! 'Mal paylaşımı' derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi...
Deniz Zeyrek'ten muhalefete gönderme! 'Mal paylaşımı' derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi...
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil otobüs durağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil otobüs durağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Şirin Payzın Ali Koç'a çemkirince Uğur Dündar'dan tokat gibi cevap geldi
Şirin Payzın Ali Koç'a çemkirince Uğur Dündar'dan tokat gibi cevap geldi
Prigojin ölmedi bir adada yaşıyor ve geri dönecek! Rusya'yı ayağa kaldıran iddia
Prigojin ölmedi bir adada yaşıyor ve geri dönecek! Rusya'yı ayağa kaldıran iddia
Üniversitenin yemek zamına öğrenciler isyan etti! Yüzde 400 zamlı yemeğe “Taş mı yiyelim” dediler
Üniversitenin yemek zamına öğrenciler isyan etti! Yüzde 400 zamlı yemeğe “Taş mı yiyelim” dediler
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 17 yaralı
CHP'den EOKA skandalı! 100. yıl videosunda paylaştı tepki yağdı
CHP'den EOKA skandalı! 100. yıl videosunda paylaştı tepki yağdı
Antalya'da oğlak kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Antalya'da oğlak kuyuya düştü, itfaiye kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü
5 bin 200 yetim öğrenciye "eğitime destek paketi"
5 bin 200 yetim öğrenciye "eğitime destek paketi"
MHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye olay sözler! Karabük'e el sürmeyin, gereğini yaparız
MHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye olay sözler! Karabük'e el sürmeyin, gereğini yaparız