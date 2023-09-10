Kayseri'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çeşitli uyuşturucular ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polis ekiplerinin şüpheli ikamette yaptığı operasyonda kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan aranan 1 kişi yakalanırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda M.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı.

M.D.'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada; 3 paket halinde 6 gram uyuşturucu maddesi, 2 parça halinde LSD maddesi, 3 adet hap, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İkamette bulunan 3 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan' işlem yapılırken M.D. ise gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ayrıca M.D.'nin 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan arandığı tespit edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.