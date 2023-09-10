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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil otobüs durağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil otobüs durağına uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa Osmangazi'de kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi’nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Aydoğdu (23) idaresindeki 16 BAJ 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı.

Otobüs durağında bulunan Fatma G. (60) ağır yaralanırken, Merve S. (28) ve sürücü Mehmet Aydoğdu da yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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