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Taciz ateşi cezasız kalmadı! 7 terörist etkisiz

Taciz ateşi cezasız kalmadı! 7 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

PKK
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