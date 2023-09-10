Taciz ateşi cezasız kalmadı! 7 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.