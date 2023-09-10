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Pilot uygulaması tamamlandı, 6 ilde kullanılacak Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Pilot uygulaması tamamlandı, 6 ilde kullanılacak Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya’da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, “İlk adımı Konya’da attık. Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane’de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan Türkiye Kart ile ilgili olarak “Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması ile Türkiye Kart’ı her alanda devreye sokmak. Türkiye Kart’ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak.” diye konuştu.

Konya’da teknik altyapı süreçleri tamamlandı. İstanbul'da yeni havalimanı metro hattı entegrasyonu da hazır. Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane Belediyeleri ile sözleşme süreci bitti. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar hedefimiz 6 ilde projeyi devreye sokmak. TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri de devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçleri başlatılacak. İlerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörler, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Kart Projesi ulaşım sektörüne önemli bir dönüşüm getirecek. Vatandaşlarımız daha kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek” diye konuştu.

Türkiye Kart'ın özellikleri neler?

Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. Ayrıca, PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemleri de yapılabilecek.

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