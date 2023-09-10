Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, 2021 yılında kazandıkları Avrupa birinciliğini, tarihi bir başarıyla ikinci kez Türkiye'ye götüreceklerini söyledi.

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Milli takımın Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçını kazanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Acar, "Şampiyona finalinin favorisi olmaz diye söylemiştim, final maçı bizim için biraz zor geçti. Ülkemize 2021 yılında getirdiğimiz Avrupa Şampiyonluğu'nu, tarihimizde bir ilki de başararak ikinci Avrupa şampiyonluğunu getiriyoruz. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu ülkemize geldi." diye konuştu.

Acar, "Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başkan'ımız Birol Aydın'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için zor oldu ama sonuçta bütün analizlerimizle ortaya çıktı." şeklinde konuştuktan sonra açıklamaları oyuncuları tarafından "Türkiye" tezahüratlarıyla noktalandı.

"Bizlere imkan verildiği zaman neler yapıldığını gösterdik"

Maçı yerinde izleyerek milli takıma destek veren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da maçın ardından AA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İtalya'da tarih yazıyoruz, Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak bize büyük bir gurur yaşattı. Bütün teknik heyetimize, sporcularımıza, emeği geçen kim varsa anne babalarına hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere imkan verildiği zaman neler yapıldığını gösterdik. Buradan özellikle her zaman engelli çocukların, özel sporcuların yanında olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a bütün camiam adına teşekkür ederim. Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, Türkiye Futbol Federasyonuna, Türk Hava Yollarına bütün sporcularımız adına teşekkür ederim. Buradan kupayı da Cumhurbaşkanı'mıza götüreceğiz."