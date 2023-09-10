Samsun'da komşu husumeti kan döktü! Komşusunu tüfekle vurdu

Samsun Tekkeköy'de husumetli olduğu komşusunun tüfekle ateş ettiği kadın yaralandı.

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Olay, Tekkeköy ilçesi Karışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında devam eden husumetten dolayı Y.G., tüfekle Y.Ö. (50) adlı kadına ateş etti.

Yaralanan kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.