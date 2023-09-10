Damat gerdek gecesi gelinden dayak yedi! Gerdeğe giremeden boşanmaya koştu

İSTANBUL'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Mehmet İ. bir süredir aşk yaşadığı Halime İ. ile evlendi. Ancak düğün gecesi gelinden dayak yiyince mahkemeye koşup "Bizi boşayın" diye dilekçe verdi.

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Damat düğün gecesi gerdeğe girmeye hazırlanırken gelinden yediği dayak sonrası savcılığa koştu. Akılalmaz olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Mehmet İ, aşık olduğu Halime İ'ye evlilik teklif etti. Halime İ. ise bu teklife 'Evet' yanıtını verdi.

Düğünden çıkıp evlerine girdikleri anda...

Sabah'ın haberine göre ikili çok bir güzel bir düğünle dünyaevine girdi. Aşık olduğu kadınla evlendiği için çok mutlu olan damat düğün gecesi ise hayatının şokunu yaşadı. Düğünün ardından evlerine giden ikili bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

Damat gelinden feci şekilde dayak yedi

İddialara göre çiçeği burnunda damat Mehmet İ., eşi Halime'den feci şekilde dayak yedi. Gece yarısı evi terk eden talihsiz adam hastaneye giderek darp raporu aldı. Düğün gecesi yediği dayağı unutamayan Mehmet İ. kendisini döven eşine boşanma davası açtı.

'Evlendiğim gece dayak yedim'

Dava dilekçesinde, "Evlendiğim gece dayak yedim. Bizim evliliğimiz kağıt üzerinde kaldı. Yaşadığımız sorunlar evliliğin devam edemeyeceğinin kanıtıdır" diyen damat Mehmet İ., boşanmalarına karar verilmesini istedi.