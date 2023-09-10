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Fatih'te iki ailenin kavgasında yumruklar havada uçuştu, silahlar patladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih'te iki ailenin kavgasında yumruklar havada uçuştu, silahlar patladı!

İstanbul Fatih'te iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada başından darbe alan bir kişi yaralandı. Kameralara yansıyan kavga anında duyulan silah sesleri de dikkat çekti.

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İddiaya göre, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde dün gece iki aile arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopa ile saldırdı.

Kavgada başından darbe alarak yaralanan kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kavga sırasında silah sesi de duyuldu. Kavga polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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