Bilecik'te yola fırlayan küçük çocuk otomobilin altında kaldı!

Bilecik'te aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

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Aşınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak istikametinden Edebali Sokak istikametine seyir halindeki Batuhan K. idaresindeki 11 ER 130 plakalı otomobilin önüne aniden bir çocuk atladı.

Sürücü aracını durduramayarak, 6 yaşındaki T.E.B.'ye çarptı. Yere düşen ve hafif şekilde yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.