BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da depremin 215'nci günü! Temel kazısında ceset bulundu

Hatay'da depremin 215'nci günü! Temel kazısında ceset bulundu

Hatay'da depremin 215'nci gününde devam eden "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında acı bir olay yaşandı. Yapılan temel kazısı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu. Morga kaldırılan cesedin kimliği incelemeler sonucunda belli olacak.

Abone ol

Hatay'da depremin 215'inci gününde "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu.

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu. Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesedin cinsiyeti ve kimilğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da motosiklet ve otomobil birbirine girdi!
Afyonkarahisar'da motosiklet ve otomobil birbirine girdi!
Damat gerdek gecesi gelinden dayak yedi! Gerdeğe giremeden boşanmaya koştu
Damat gerdek gecesi gelinden dayak yedi! Gerdeğe giremeden boşanmaya koştu
Fatih'te iki ailenin kavgasında yumruklar havada uçuştu, silahlar patladı!
Fatih'te iki ailenin kavgasında yumruklar havada uçuştu, silahlar patladı!
Zonguldak'ta sır ölüm! 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu
Zonguldak'ta sır ölüm! 32 yaşındaki adam kamp alanında ölü bulundu
Hatay'da alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi!
Hatay'da alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi!
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu koşuldu
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu koşuldu
Samsun'da komşu husumeti kan döktü! Komşusunu tüfekle vurdu
Samsun'da komşu husumeti kan döktü! Komşusunu tüfekle vurdu
Nevşehir'de korkunç kaza! Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
Nevşehir'de korkunç kaza! Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden ile görüşme açıklaması: F-16 konusunu İsveç'e bağlamaları doğru değil
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün San Marino ayağında 3. oldu!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün San Marino ayağında 3. oldu!
Van Akdamar Kilisesi'nde 11. kez ayin yapıldı!
Van Akdamar Kilisesi'nde 11. kez ayin yapıldı!
Pilot uygulaması tamamlandı, 6 ilde kullanılacak Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Pilot uygulaması tamamlandı, 6 ilde kullanılacak Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu