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İstanbul'da 65 düzensiz göçmen yakalandı!

İstanbul'da 65 düzensiz göçmen yakalandı!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 65 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde çok sayıda yabancı uyruklunun bir araçla gittiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda durdurulan araçta 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Fatih'te takibe alınan başka bir araç, Mahmutbey'de durduruldu. Araç içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan 65 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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