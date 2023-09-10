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Bingöl'de feci kaza! Minibüs şarampole devrildi

Bingöl'de feci kaza! Minibüs şarampole devrildi

Bingöl Genç'te kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi Kavar köyü Güllüce Mezrası’nda 21 AAR 909 plakalı köy minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Minibüsün kaza yaptığını gören çevre sakinleri, durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri kazada yaralanan minibüsteki 13 kişinin tedavisini ayakta yaparken, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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