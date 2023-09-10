Deprem konutlarının teslim tarihi açıklandı! Bakan Özhaseki müjdeyi verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanan yeni, sağlam ve güvenli konutların inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.

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Yıkımın yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kaydedilen ilerlemeye sosyal medya hesabından dikkati çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.

Sabah'ın haberine göre şehir merkezlerinde TOKİ tarafından fay kırıklarına uzak, sıvılaşma riskinin olmadığı sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, kırsal bölgelerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yöresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlam köy evleri yapılıyor.

Şu ana kadar deprem bölgesinde inşaatına başlanan 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde toplamda 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, ahır ve depo olmak üzere 850 bin bağımsız birim inşa edilecek.