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Diyarbakır’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı!

Diyarbakır’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı!

Diyarbakır’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren 2 şahıs, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar neticesinde bugün Diyarbakır’dan Ankara’ya öncü-artçı olarak hareket eden plakası belirlenen iki araçta yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getirilebileceği değerlendirildi.

Düzenlenen operasyonla saat 14.05 sıralarında Ankara Akıncı Gişeler istikametinde araç durduruldu. Araçta bulunan M.O. ve C.Y. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 90 kilogram kubar esrar ve 260 gram toz esrar ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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