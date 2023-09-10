2 kilo 355 gram esrarla yakalandı ve serbest bırakıldı!

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 355 gram kubar esrar ve 41 kök kenevir bitkisi ile yakalanan bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde H.Y.'nin (53) evine ve eklentileri ile tarlasına operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda kurumaya bırakılmış 2 kilo 355 gram kubar esrar ve ekili 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. gözaltına alındı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulaması tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.