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Uyuşturucu tacirlerinden ağızları açık bırakan yöntem! Ayakkabısına özel düzenek yaptırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu tacirlerinden ağızları açık bırakan yöntem! Ayakkabısına özel düzenek yaptırdı

Karabük'te narkotik polislerinin şüpheli bir şahıs üzerinde yaptığı aramada ayakkabısına sakladığı 82 adet uyuşturucu hap ve 37.82 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda E.K. isimli şüpheli yakalandı.

Operasyonda uyuşturucu saklamak için ayakkabıda özel olarak yapılan düzenek içerisinde zulalanmış 25.31 gram bonzai, 12.51 gram toz halinde ecstasy ve 82 adet ecstasy hap ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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