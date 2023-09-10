28 Mayıs sonuçlarını bilen anket firması BETİMAR'ın son anketi olay! Gürkan Duman canlı yayın konuğu

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve gelen tepkileri youtube kanalında değerlendirdi. 14-28 Mayıs seçimlerini bilen BETİMAR Araştırma sahibi Gürkan Duman ile yerel seçim anketlerini.

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‘Kazanacağız’ dediler, ‘kazanıyoruz’ dediler, ve sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği 14. seçimi de kazanamadılar. 14 ve 28 Mayıs seçimleri şimdi geride kaldı, önümüzde ise 2024 yerel seçimleri var. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi anket firmaları yavaş yavaş yerel seçim anketlerini hazırlamaya başladı. 14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60'larla kazanıyor olarak gösteren anket firmaları, bakalım bu sefer sonuçları nasıl açıklayacak… GEZİCİ, KONDA, GENAR, ORC gibi anket firmaları bir tarafa dursun, 14-28 Mayıs seçimlerini tam 12'den vuran bir anket firması vardı: BETİMAR! Tüm sonuçları birebir bilen BETİMAR’ın yerel seçim anketleri de haliyle oldukça merak konusu.

BETİMAR Araştırma sahibi Gürkan Duman, İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'la canlı yayında 2024 yerel seçim anketlerini açıkladı.