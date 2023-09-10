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671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyona yaklaşık 1200 pehlivan katıldı. Üç gün süren güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

Recep Gürbüz Stadı'nda, puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlamanın uygulanmadığı finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

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