BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  SAĞLIK

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Faslı kardeşlerimiz için hazırız"

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Faslı kardeşlerimiz için hazırız"

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Faslı kardeşlerimiz için hazırız. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir” dedi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fas’ta meydana gelen deprem sonrasında UMKE ekiplerinin bölgeye gönderilmek için hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Faslı kardeşlerimiz için hazırız. Fas’ın Marakeş şehrinde yaşanan ve şiddeti sonradan 7 olarak açıklanan deprem sebebiyle Bakanlığımızca deprem bölgesine ekip ve ekipman gönderilmesi için görüşmeler başlatılmış; acil müdahale üniteleri, jeneratörler, tıbbi sarf malzemeleri, ilaçlar ve gerekli tıbbi cihazlar hazırlanmıştır. Travma eğitimi almış 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli bölgeye görevlendirilmek üzere hazırda bekletilmektedir” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Fas'tan gelen son görüntüler yürek yaktı
Foto Galeri 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Fas'tan gelen son görüntüler yürek yaktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Almanya 2023 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Almanya 2023 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
28 Mayıs sonuçlarını bilen anket firması BETİMAR'ın son anketi olay! Gürkan Duman canlı yayın konuğu
28 Mayıs sonuçlarını bilen anket firması BETİMAR'ın son anketi olay! Gürkan Duman canlı yayın konuğu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Karar duyuruldu! Denize girmek yasaklandı
Karar duyuruldu! Denize girmek yasaklandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Uyuşturucu tacirlerinden ağızları açık bırakan yöntem! Ayakkabısına özel düzenek yaptırdı
Uyuşturucu tacirlerinden ağızları açık bırakan yöntem! Ayakkabısına özel düzenek yaptırdı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ikinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ikinci oldu
Kayserispor hocasını buldu, Recep Uçar ile anlaştı!
Kayserispor hocasını buldu, Recep Uçar ile anlaştı!
2 kilo 355 gram esrarla yakalandı ve serbest bırakıldı!
2 kilo 355 gram esrarla yakalandı ve serbest bırakıldı!
Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu 90 kişilik ekip arıyor
Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu 90 kişilik ekip arıyor
Tanzanyalı muhalif lider Tundu Lissu gözaltına alındı!
Tanzanyalı muhalif lider Tundu Lissu gözaltına alındı!