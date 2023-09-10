7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artıyor! Fas'tan gelen son görüntüler yürek yaktı
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, Fas Adalet Bakanı birçok köyün tamamen yok olduğunu açıkladı. İşte son durum...
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının sayısının 2122, yaralıların sayısının ise 2421'e yükseldiği bildirildi.
Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti.
Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkesindeki birçok köyün tamamen yok olduğunu belirtti.
Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti.