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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası! Taş, silah, sopa...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası! Taş, silah, sopa...

 ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı.

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Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan Şeyhmus (42), Mehmet Nedim (46), Mustafa (56), Hamdullah (44) ve Sinan K. (68) ile Sinan S. (25) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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