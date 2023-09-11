Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası! Taş, silah, sopa...

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı.Abone ol
Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan Şeyhmus (42), Mehmet Nedim (46), Mustafa (56), Hamdullah (44) ve Sinan K. (68) ile Sinan S. (25) sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.