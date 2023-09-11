Büyük tepki çekmişti! Luis Rubiales istifa etti

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında milli oyuncu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket ile tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti.Abone ol
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'ya yaptığı hareket tepki çekmişti. Olayların büyümesinin ardından Rubiales'in istifası istenmişti.
Luis Rubiales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.