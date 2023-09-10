BIST 8.325
DOLAR 26,68
EURO 28,48
ALTIN 1.646,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hastanede fenalaşan 4 yaşındaki Hamza'dan üzüntüye boğan haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hastanede fenalaşan 4 yaşındaki Hamza'dan üzüntüye boğan haber

IĞDIR'dan Erzurum'a tedavi için giden 4 yaşındaki Hamza Yıldız kalp krizinden hayatını kaybetti.

Abone ol

Iğdır'dan Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne kalp tedavisi için giden 4 yaşındaki Hamza Yıldız iddiaya göre, hastanenin otelinde istirahat ederken fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçiren çocuk, hastanede yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın naaşı yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Iğdır'da gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yıldırım orman yangını çıkardı! Müdahale sürüyor
Yıldırım orman yangını çıkardı! Müdahale sürüyor
Feribot alabora oldu! 26 kişi hayatını kaybetti
Feribot alabora oldu! 26 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor mu? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı
Duman yakarak yeri belli etti! 3 ay önce kaybolmuştu feci halde bulundu
Duman yakarak yeri belli etti! 3 ay önce kaybolmuştu feci halde bulundu
Gelibolu'da orman yangını çıktı! Alevler sıçradı, ekipler bölgede
Gelibolu'da orman yangını çıktı! Alevler sıçradı, ekipler bölgede
Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı
Denizli'de düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Faslı kardeşlerimiz için hazırız"
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Faslı kardeşlerimiz için hazırız"
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı
Almanya 2023 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
Almanya 2023 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
28 Mayıs sonuçlarını bilen anket firması BETİMAR'ın son anketi olay! Gürkan Duman canlı yayın konuğu
28 Mayıs sonuçlarını bilen anket firması BETİMAR'ın son anketi olay! Gürkan Duman canlı yayın konuğu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu