Hastanede fenalaşan 4 yaşındaki Hamza'dan üzüntüye boğan haber

IĞDIR'dan Erzurum'a tedavi için giden 4 yaşındaki Hamza Yıldız kalp krizinden hayatını kaybetti.

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Iğdır'dan Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne kalp tedavisi için giden 4 yaşındaki Hamza Yıldız iddiaya göre, hastanenin otelinde istirahat ederken fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçiren çocuk, hastanede yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın naaşı yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Iğdır'da gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.