İstanbul'da Ekrem İmamoğlu anketinden şok sonuç! Son seçimi en doğru bilen BETİMAR yaptı!
14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketi olan BETİMAR, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu anketi yaptı. BETİMAR Başkanı Gürkan Duman, yaptıkları İmamoğlu anketinin sonuçlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıkladı ve ekledi: HDP ve İYİ Parti'siz Ekrem İmamoğlu yüzde 25 oy bile alamaz...
Son seçimleri en doğru tahmin eden anket firmalarının başında gelen BETİMAR, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu anketi yaptı. BETİMAR Araştırma sahibi Gürkan Duman ile yerel seçim anketinin sonuçlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayında açıkladı. Akşener'in "kendi adayımızı çıkaracağız" açıklaması öncesi yapılan anketten Ekrem İmamoğlu'na kötü haber çıktı.
BETİMAR Araştırma'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 3 bin kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre HDP ve İYİ Parti seçmeninin oylarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 38.7 çıktı. HDP ve İYİ Parti seçmeninin kendi adaylarına oy vermesi durumunda ise İmamoğlu'nun oyu yüzde 25'in altına düşüyor.
Fatih Altaylı'nın bahsettiği sonuç yok
Fatih Altaylı'nın "AK Parti'nin yaptırdığı tüm anketlerde Ekrem İmamoğlu önde çıkıyor" iddiasına cevap veren BETİMAR Başkanı Gürkan Duman, "İstanbul'da 3 bin örneklemle bir çalışma yaptık. Bu çalışmada Fatih Altaylı'nın bahsettiği sonuçlar çıkmadı." dedi.
Aksoy Araştırma'nın anketi
Aksoy Araştırma'nın açıkladığı son İstanbul anketini de eleştiren Gürkan Duman, "O ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 55 çıkarken karşısındaki Selçuk Bayraktar yüzde 45 çıkıyor" deyip şöyle devam etti: