İstanbul'da Ekrem İmamoğlu anketinden şok sonuç! Son seçimi en doğru bilen BETİMAR yaptı!

BETİMAR Araştırma'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 3 bin kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre HDP ve İYİ Parti seçmeninin oylarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 38.7 çıktı. HDP ve İYİ Parti seçmeninin kendi adaylarına oy vermesi durumunda ise İmamoğlu'nun oyu yüzde 25'in altına düşüyor.

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