Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'ittifak' çağrısı! 'İstanbul'da rakibimi biliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Yerel seçimde İstanbul ve Ankara dahil her ilde kendi adayımızı çıkaracağız" çıkışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan günler sonra tepki geldi. "İttifak şart" diyen İmamoğlu, "Biraz zamana bırakıp analiz edip, gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim" dedi.

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimde Ankara ve İstanbul da dahil 81 şehirde aday çıkacaklarını açıklamasını değerlendirdi. “İttifak olmamalıdır' diye bir fikre asla katılmıyorum” diyen İmamoğlu, “Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir”dedi. İmamoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Diyalog her zaman gerekli!

İmamoğlu, Akşener'in “Ankara ve İstanbul da dahil aday göstereceğiz” açıklaması hakkında şu görüşleri ifade etti:

- Sayın Akşener'in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biz bu anlamda İyi Parti kitlesi ve teşkilatıyla İstanbul'da gayet uyumlu bir süreç yürüttük.

- Şu anda sadece sayın Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. Onun için somut bir cevap verilecek bir husus olduğunu düşünmüyorum.”

İttifak olmamalı fikrine asla katılmıyorum

İmamoğlu, ittifakın kurulmamasının etkileri hakkında da şu öngörü ve düşüncelerini paylaştı:

- Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor.

- Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.

“İstanbul’daki rakibimi biliyorum"

“İstanbul’daki rakibimi biliyorum” diyen İmamoğlu, kulislerde İBB için konuşulan isimler konusunda, “Diğerleri beni ilgilendirmiyor” dedi.