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Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı: Sanırım en çok da ben heyecanlıyım

Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı: Sanırım en çok da ben heyecanlıyım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesajı yayımladı. Bakan Tekin paylaşımında, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayımladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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