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3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti

3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti

Kuzey Marmara Çatalca-Esenyurt istikametinde 3 arkadaşın motosikletleriyle çıktığı tur faciayla bitti. Arkadaşının motosikletine çarparak bariyerlere savrulan ve kaskı kafasından çıkan genç hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Çatalca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte motosiklet turu yapan Çağdaş Ateş, Kumburgaz sapağına mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir diğer motosikletli arkadaşına çarparak bariyerlere savruldu.

Kaza esnasında kaskı kafasından çıkan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya karışan yaralı diğer motosikletli arkadaşları ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri dağlayan yazı

Hayatını kaybeden Çağdaş Ateş’in sosyal medya profiline yazdığı yürekleri dağladı.

Profilde, “Sonunda ölüm var demişler, kasktan duymamışız” yazan Ateş'in cenazesi, Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

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