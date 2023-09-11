Okullar açıldı trafik çilesi başladı! İstanbul'da trafik ikiye katlandı

İstanbul'da yeni eğitim yılının ilk gününde, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Okullar tatildeyken yüzde 30 olan trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 oldu.

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Bugün İstanbul'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle başlıyor.

Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

İstanbul'da okullar açılmadan önce sabah saatlerinde yüzde 30 civarında seyreden trafik yoğunluğu, saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.