Cüneyt Özdemir'in 'sonradan görmeler' dediği Dilan Polat'tan ağır sözler

Cüneyt Özdemir, lüks hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ı eleştirdi. Özdemir, "Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum" deyince fenomen Dilan Polat'tan çok sert bir yanıt geldi.

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Lüks yaşantısıyla tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 'uçak' görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Uçak iddialarının ardından Dilat Polat da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uçağı sadece kiraladıklarını ancak isteseler satın da alabileceklerini söyleyen Polat, "Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini yormuş" dedi

"Sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir"

Bu sözler ise Cüneyt Özdemir'i sinirlendirdi. Özdemir fenomene sert çıktı ve "Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir Survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'" dedi.

"Ben k..pelere tükürüyorum az bile onlara"

Dilan Polat ise bu sözler üzerine verdiği yanıtla yine olay oldu. Fenomen sosyal medyadan "Hiçbir zaman iyi insanlara tükürmem ben k..pelere tükürüyorum az bile onlara. Onlardan para mı kazanıyor muşum aaaaa aaaa... Kazanmıyorum onlar bana günahını vermez merak etme ayrıca kazanmak da istemem b.klardan gelecek parayı. Algıda seçicilik sözde algı yapacaklar işte" yanıtını verdi.