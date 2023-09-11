BIST 8.386
DOLAR 26,86
EURO 28,86
ALTIN 1.665,35
HABER /  MAGAZİN

Cüneyt Özdemir'in 'sonradan görmeler' dediği Dilan Polat'tan ağır sözler

Cüneyt Özdemir'in 'sonradan görmeler' dediği Dilan Polat'tan ağır sözler

Cüneyt Özdemir, lüks hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Dilan Polat'ı eleştirdi. Özdemir, "Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum" deyince fenomen Dilan Polat'tan çok sert bir yanıt geldi.

Abone ol

Lüks yaşantısıyla tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın 'uçak' görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Uçak iddialarının ardından Dilat Polat da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uçağı sadece kiraladıklarını ancak isteseler satın da alabileceklerini söyleyen Polat, "Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini yormuş" dedi

"Sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir"

Bu sözler ise Cüneyt Özdemir'i sinirlendirdi. Özdemir fenomene sert çıktı ve "Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir Survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'" dedi.

"Ben k..pelere tükürüyorum az bile onlara"

Dilan Polat ise bu sözler üzerine verdiği yanıtla yine olay oldu. Fenomen sosyal medyadan "Hiçbir zaman iyi insanlara tükürmem ben k..pelere tükürüyorum az bile onlara. Onlardan para mı kazanıyor muşum aaaaa aaaa... Kazanmıyorum onlar bana günahını vermez merak etme ayrıca kazanmak da istemem b.klardan gelecek parayı. Algıda seçicilik sözde algı yapacaklar işte" yanıtını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı: Sanırım en çok da ben heyecanlıyım
Bakan Yusuf Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı: Sanırım en çok da ben heyecanlıyım
Japonya'da çocuk istismarında büyük artış var!
Japonya'da çocuk istismarında büyük artış var!
Okullar açıldı trafik çilesi başladı! İstanbul'da trafik ikiye katlandı
Okullar açıldı trafik çilesi başladı! İstanbul'da trafik ikiye katlandı
ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic oldu
ABD Açık'ta tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic oldu
3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti
3 arkadaşın motosiklet turu faciayla bitti! Sosyal medya profiline yazdığı yazı kahretti
BETİMAR Aşaştırma anketi! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Muharrem İnce-Meral Akşener ittifakı tutar mı?
BETİMAR Aşaştırma anketi! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Muharrem İnce-Meral Akşener ittifakı tutar mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'ittifak' çağrısı! 'İstanbul'da rakibimi biliyorum
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'ittifak' çağrısı! 'İstanbul'da rakibimi biliyorum
Kerkük'te şiddetli deprem! Hakkari ve ilçeleri de fena sallandı AFAD'dan açıklama var
Kerkük'te şiddetli deprem! Hakkari ve ilçeleri de fena sallandı AFAD'dan açıklama var
İBB duyurdu saatlere dikkat! Bugün ücretsiz olacak
İBB duyurdu saatlere dikkat! Bugün ücretsiz olacak
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası! Taş, silah, sopa...
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgası! Taş, silah, sopa...
Büyük tepki çekmişti! Luis Rubiales istifa etti
Büyük tepki çekmişti! Luis Rubiales istifa etti
Hastanede fenalaşan 4 yaşındaki Hamza'dan üzüntüye boğan haber
Hastanede fenalaşan 4 yaşındaki Hamza'dan üzüntüye boğan haber