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Gümrükte 25 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu!

Gümrükte 25 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir tırda 25 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini bildirdi.

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Bolat, söz konusu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik eden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak kaçakçılara göz açtırmıyoruz. Gümrük Muhafaza teşkilatımız, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığını ve güvenliğini önceleyen çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Ekiplerimiz, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 milyon lira değerinde ilaç ve kimyasal maddenin yanı sıra kamera, drone ve cep telefonundan oluşan elektronik eşya ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından da operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları çerçevesinde Suriye'ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen tırda yapılan aramada, plastik kasaların içine gizlenmiş 266 bin 723 muhtelif ilaç, yaklaşık 280 litre olduğu belirlenen 57 bidon içerisinde "dietil eter" cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu cinsi eşya ele geçirildi. Kaçak eşyanın değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirlendi.

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