Meteoroloji, İstanbul dahil birçok ilimiz için alarm verdi! Sıcaklıklar ise bu hafta çok düşecek: İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunda İstanbul ve birçok ile uyarılarda bulundu. Uyarı verilen şehirlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında, yeni haftayla birlikte büyük düşüş bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji 11 Eylül Pazartesi gününün hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji verilerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.