Meteoroloji, İstanbul dahil birçok ilimiz için alarm verdi! Sıcaklıklar ise bu hafta çok düşecek: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji 11 Eylül Pazartesi gününün hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji verilerine göre, Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.