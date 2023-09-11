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7 büyüklüğünde deprem şoku yaşayan Fas'tan 4 ülkeye veto

7 büyüklüğünde deprem şoku yaşayan Fas'tan 4 ülkeye veto

Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz gün Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Fas İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkili makamların, bu gibi durumlarda koordinasyon eksikliğinin yol açacağı aksi durumları göz önüne alarak gerekli ihtiyaçları titiz şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye giriş yaptıkları ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

fas
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